Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал почти 850 тыс. рублей с Александра Дробышева, который сел на трон магистра Мальтийского ордена в Эрмитаже. Большая часть денег пойдет на реставрацию музейного экспоната, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она уточнила, что 825 813 рублей 59 копеек составила стоимость реставрационных работ, еще 21 516 рублей — государственная пошлина.

21 марта 2025 года посетитель Эрмитажа Александр Дробышев решил сделать селфи в зале № 172, где находится трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века. Мужчина, несмотря на активные предупреждения музейных смотрителей, зашел за ограждение, сел на трон и закинул ноги на резную золоченную подножную скамью.

В результате экспонат оказался деформирован: повредилось сидение, на бархатной поверхности обивки образовались сечения и разрывы, на подножной скамье хрупкая бархатная ткань также лопнула в нескольких направлениях.

В Эрмитаже уточнили, что предметы находились в постоянной экспозиции и не были застрахованы, поэтому стоимость их восстановления должен покрыть нарушитель.

«Стоимость реставрации оценена в 825 813,59 рубля. Эта сумма рассчитана с учетом необходимых исследований и сложнейших работ, которые потребуют продолжительного времени и усилий целой группы реставраторов», — пояснили представители музея в разговоре с «Газете.Ru».

Трон Великого магистра Мальтийского ордена и подножная скамейка к нему были созданы по проекту архитектора Джакомо Кваренги и являются памятниками русского декоративно-прикладного искусства конца XVIII века. Они предназначались для императора Павла I, который в 1798 году был провозглашен великим магистром (гроссмейстером) Мальтийского ордена.

Как пояснили в Эрмитаже, кресло и скамейка обиты шелковой бархатной тканью с тонким ворсом. С течением времени материалы истончились и стали более хрупкими, но музей поддерживает сохранность экспонатов.

«Государственный Эрмитаж напоминает, что на территории музея действует комплексный режим безопасности, включающий обязательный досмотр посетителей на входе, круглосуточное видеонаблюдение в залах, постоянное присутствие музейных смотрителей и физическую охрану силами Росгвардии», — подчеркнули представители музея.

Они добавили, что не все экспонаты находятся под стеклом, чтобы коллекция памятников мировой культуры была более доступна посетителям.