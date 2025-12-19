Президент России Владимир Путин заверил, что межзвездная комета 3I/ATLAS не представляет опасности для государства и в шутку назвал ее «секретным оружием». Об этом он заявил в прямом эфире «Итогов года».

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами: это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — отметил он.

Глава государства заверил, что этот объект находится на расстоянии сотен миллионов км. от Земли и не представляет какой-то угрозы. По его словам, ученые в курсе происходящего.

«Пошлем его к Юпитеру и в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — заключил он.

Путин напомнил, что Россия против размещения оружия в космосе. Говоря о комете, он отметил, что она из другой галактики и поэтому ведет себя не так, как объекты «нашего галактического происхождения».

«Там другая оболочка, приближаясь ближе к солнцу на ее поверхности происходят другие процессы, в том числе, в полевом хвосте <…> она достаточно большая, по моему, где-то от 2 до 6 км.», — подчеркнул он.

3I/ATLAS — межзвездный объект с кометными свойствами. 29 октября 2025 года он прошел на минимальном расстоянии от Солнца в 210 млн километров. Гарвардский астрофизик Ави Леб отстаивает гипотезу искусственного происхождения кометы, основанной на якобы необычном ее поведении.

19 декабря пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) сообщила, что около 07:16 по московскому времени комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку.

«Расстояние до тела в этот момент составило, и, собственно говоря, все еще составляет, 268 миллионов 918 тысяч км», — сказано в сообщении.

В РАН уточнили, что по земным меркам это «огромная величина», хотя если говорить с точки зрения межзвездных расстояний — «ничтожно маленькая».

Ожидается, что небесное тело 16 марта пройдет мимо Юпитера на расстоянии около 53 млн км, а после уйдет за его за орбиту и полностью пропадет с поля зрения земных инструментов, отметили в институте.