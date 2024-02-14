Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова в среду, 14 февраля, вызвали в МИД России из-за слов ректора университета в Узбекистане о жителях его страны, которые не владеют узбекским языком. Дипломату был выражен протест, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве отметили, что ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзод Кудратходжаев, говоря о живущих в его стране людях, не знающих узбекского языка, охарактеризовал их «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме».
«Выражено убеждение, что с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики», — заявили в МИДе.
В ведомстве добавили, что в содружестве народов СССР Узбекистан «успешно прогрессировал, внося важнейший вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры», а сегодня Россия и Узбекистан «развивают свои отношения как суверенные независимые государства на основе принципов равенства и уважения интересов друг друга».
Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при «оккупации», о которой «беспочвенно пытается рассуждать» Кудратходжаев, считают в министерстве.
«Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал», — говорится в заявлении.
Шерзод Кудратходжаев — узбекский журналист, телеведущий, политолог. Председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана, глава Общественного совета Министерства дошкольного образования республики, ректор узбекистанского Университета журналистики и массовых коммуникаций. Член Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте страны, член ЦИК Узбекистана.
Интервью с Кудратходжаевым вышло на YouTube 13 февраля. В нем он заявил, что после землетрясения в 1966 году в Узбекистан, который тогда был в составе СССР, приехали многие заключенные из России, Беларуси и Украины. По словам Кудратходжаева, многие в итоге остались жить в Узбекистане.
«Население Ташкента было около 300−400 тысяч до землетрясения. Потом здесь стало почти миллион», — сказал он, добавив, что «за 40 лет, 60 лет» приехавшие так и не выучили узбекский.
«Как утверждал Карл Маркс <…>, язык страны, где [человек] живет, не знают два [типа] человека. Первый — это оккупант; видимо, в сознании многих людей — они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — заявил Кудратходжаев.
Он допустил, что цитата, которую он привел, принадлежит не Марксу, а кому-то другому, и призвал «не обижаться» на его слова.
В Россотрудничестве после интервью Кудратходжаева заявили, что прекращают общение и контакты с ним и с возглавляемыми им структурами до того момента, пока от него не последует «исчерпывающих и достоверных извинений». Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал Кудратходжаева «русофобом» и «простым отщепенцем, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители».
«Коммерсантъ» ранее писал, что приписываемая Карлу Марксу цитата о том, что не знать языка страны проживания может только гость, идиот или оккупант, скорее всего, не принадлежит немецкому философу.
- В декабре 2023 года посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана из-за высказываний сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина о присоединении новых территорий, «откуда едут к нам гастарбайтеры». В качестве примера страны, которую можно было бы присоединить к России, Прилепин тогда назвал Узбекистан. В МИД России заверили, что высказывания Прилепина — только «его личное мнение», которое не отражает официальную позицию России.