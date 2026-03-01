Бельгия перехватила танкер, как утверждается, принадлежащий к российскому «теневому флоту». Об этом сообщил в соцсети X министр обороны страны Тео Франкен.

«В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французского министерства обороны поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. В настоящее время судно сопровождается в порт Зебрюгге, где будет конфисковано», — написал он.

Франкен отметил, что операция по перехвату танкера носила название «Синий нарушитель», оценив действия военнослужащих как «отличную работу». В разговоре с Reuters министр заявил, что перехваченное судно подозревается в использовании ложного флага и поддельных документов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в перехвате танкера в Северном море приняли участие французские Военно-морские силы. Глава государства опубликовал видео задержания судна.

Позднее Франкен написал, что без «теневого флота» президент России Владимир Путин не сможет вести военные действия на Украине.

«Поэтому мы будем избавляться от этих судов. Одно за другим. <…> Бельгия, может быть, и небольшая страна. Но мы одни из основателей НАТО и ЕС, и мы серьезно относимся к своим обязанностям. После многих лет упадка и уступчивости Бельгия наконец-то вернулась. Когда это действительно важно, мы не прячемся. Мы появляемся», — говорится в сообщении.

Захват танкера «теневого флота» не противоречит международному праву, написал глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X. По его словам, операция была проведена «в рамках Международной целевой группы по теневому флоту» совместно с партнерами страны из G7, стран Северной Европы и Балтии.

«Правовая база ясна. Конвенция ООН по морскому праву и Международная морская организация поддерживают действия против судов, которые ходят под фальшивым флагом или без флага. Международное право на нашей стороне, и мы будем в полной мере им пользоваться», — подчеркнул Прево.

По информации бельгийского портала RTBF, танкер под названием Ethera шел под гвинейским флагом. Согласно данным из открытых источников, судно входит в морскую сеть сына главного политического советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Танкер находится под санкциями США, ЕС, Канады, Швейцарии, Великобритании и Украины.

Страны Запада утверждают, что Россия использует корабли так называемого «теневого флота» при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.