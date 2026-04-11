В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий, с ними проводятся все необходимые следственные действия. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале. 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, в результате которого два человека погибли, еще 14 пострадали.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты компоненты для изготовления пиротехники, рассказал Меняйло.

«Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание», — написал глава региона.

В управлении СК по Северной Осетии уточнили, что задержаны собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу, 10 апреля, в складских помещениях во Владикавказе произошел взрыв. В помещении находилась пиротехника. В результате погибли два человека, их тела достали из-под завалов, еще 14 пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

По состоянию на утро 11 апреля в больницах Северной Осетии остаются 10 пострадавших, в том числе трое детей. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.