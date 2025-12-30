Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был освобожден из колонии строгого режима ИК-1 в Твери, где отбывал срок по делу о взяточничестве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя экс-чиновника.

Последний избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в июле 2013 года. Чиновник, ранее выступавший на акции протеста против партии «Единая Россия» и выражавший намерение принять участие в выборах областного уровня, назвал возбужденное против него дело политически мотивированным.

После того, как Урлашова поместили в СИЗО «Матросская тишина», в Ярославле прошел митинг в его поддержку, собравший несколько тысяч человек.

По версии следствия, Урлашов вместе со своим советником занимались вымогательством взятки в размере 18 млн рублей у руководства коммерческой организации, а сам мэр получил взятку на сумму 17 млн рублей от генерального директора другой компании. Подсудимый отказался признавать вину.

В 2016 году Кировский суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима, приговор вступил в силу в январе 2017 года. В марте 2018 года бывший мэр написал на имя президента заявление с просьбой о помиловании. В августе того же года было опубликовано его письмо, в котором Урлашов рассказывал о пытках в колониях.

В 2022 году бывшего мэра этапировали из Рыбинска в тверской ИК-1, где ранее отбывал наказание экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, чтобы обеспечить его безопасность на фоне конфликта с другими заключенными. Сообщалось, что в рыбинской колонии Урлашов объявлял голодовку в знак протеста против привилегий, которые были предоставлены другим осужденным из его отряда.

В 2024 году Московский районный суд Твери отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра. С 2022 по 2023 год он состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству, а руководство колонии охарактеризовало его как осужденного с нестабильным поведением.

Срок наказания, назначенного Урлашову, должен был истечь 2 января 2026 года, однако в соответствии с ч. 2 ст. 173 УИК России, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день, отметили в разговоре с «Ведомостями» партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов и адвокат Ирина Бирюкова.