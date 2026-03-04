Серийному убийце Михаилу Попкову, получившему в СМИ прозвище «ангарский маньяк», оставили в силе последний приговор — 10 лет колонии особого режима за двойное убийство в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба судов Иркутской области.

В этом преступлении ангарский маньяк сознался в августе 2025 года, уже отбывая пожизненный срок. Согласно его признательным показаниям, Попков остановился на Московском тракте в Ангарске, чтобы заменить колесо и встретил двух 27-летних женщин. По его словам, в ходе беседы между ними неожиданно вспыхнул конфликт. В результате Попков задушил обеих женщин веревкой.

Приговор по этому делу огласили 1 декабря 2025 года в Иркутске. 15 января защита подала апелляцию. В жалобе адвокат указала, что Попков вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования из-за истечения срока давности. Помимо этого, защита обратила внимание на пожилой возраст осужденного и его состояние здоровья.

Отмечалось также, что на момент совершения преступления он не имел судимостей, состоял в браке, содержал несовершеннолетнего ребенка, жил с семьей по месту регистрации, положительно характеризовался участковым, к административной ответственности не привлекался и нарушений не допускал.

Суд, рассмотрев доводы апелляции, не нашел оснований для освобождения от ответственности. В решении указано, что вывод сделан, «исходя из повышенной общественной опасности данного деяния, обстоятельств его совершения».

Всего Попкову вменяется 91 убийство и три покушения. По совокупности преступлений ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и лишением специального звания.

В убийстве двух женщин на Московском тракте Попков признался почти одновременно с вынесением нового приговора — по делу об убийстве женщины в ангарском парке за ДК «Современник». Тогда во время конфликта он несколько раз ударил потерпевшую топором, после чего поджег. Как сообщал Иркутский СК, за это ему назначили 9,5 года лишения свободы в колонии особого режима.