Защита серийного убийцы Михаила Попкова, получившего в СМИ прозвище «ангарский маньяк», обжаловала последний из вынесенных ему приговоров — 10 лет колонии особого режима за убийство двух незнакомых женщин. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В августе 2025 года Попков, уже отбывая пожизненный срок, сознался в двойном убийстве, совершенном в 2008 году. Жертвами стали две 27-летние женщины. Ангарский маньяк, как следует из его признательных показаний, встретился с ними случайно, когда остановил машину на участке Московского тракта в Ангарске, чтобы сменить пробитое колесо. По словам Попкова, между ним и его новыми знакомыми внезапно произошла ссора, в ходе которой он задушил обеих веревкой.

Приговор по этому делу был вынесен 1 декабря 2025 года в Иркутске. Попков получил еще 10 лет колонии особого режима, а официально подтвержденное число его жертв достигло 91 человека. Кроме того, на его счету еще три покушения на убийство, в которых преступный умысел не был доведен до конца.

Теперь Ангарскому городскому суду предстоит рассмотреть апелляционную жалобу на последний приговор Попкову.

«Адвокат осужденного не согласен с приговором, просит его отменить. <…> Уголовное дело будет направлено в суд апелляционной инстанции», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Признательные показания, на основании которых был вынесен обжалованный адвокатом приговор, Попков дал как раз в то время, когда его признали виновным в убийстве женщины в парке за ДК «Современник» в Ангарске. За это преступление он получил 9,5 года колонии особого режима.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева в интервью RTVI называла «очень опасной практикой» участившееся в последнее время раскрытие старых уголовных дел по признательным показаниям заключенных. По ее словам, осужденным на большие сроки зачастую «нечего терять», и они готовы сознаваться в новых преступлениях за «поблажки» в виде выездов на следственные действия и в суд.