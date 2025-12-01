«Ангарский маньяк» Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за серийные убийства женщин в 1990-2010 годах, получил еще 10 лет колонии особого режима за двойное убийство 2008 года. Приговор вынес суд в Иркутской области, сообщает Следственный комитет.

Признательные показания по этому двойному убийству Попков дал в августе 2025 года. Это увеличило число его известных жертв до 89. Еще на троих он совершил покушение, но не довел умысел до конца.

Речь идет о преступлении, совершенном в августе 2008 года на участке Московского тракта в Ангарске, где Попков остановился поменять пробитое колесо на своей машине. Там он познакомился с двумя женщинами 27 лет, однако в ходе беседы между ними разгорелась ссора.

Пока одна из женщин оставалась в салоне автомобиля, маньяк начал душить веревкой ее подругу, которая находилась на улице. Убедившись, что она мертва, Попков вывел из машины вторую женщину и убил ее аналогичным способом, говорится в релизе СК.

В связи с этим эпизодом суд признал его виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и назначил 10 лет лишения свободы, но это никак не отразится на его судьбе, так как по совокупности приговоров он так и будет отбывать пожизненный срок.

В двойном убийстве на Московском тракте Попков признался фактически одновременно с тем, как получил очередной приговор — по делу о расправе над женщиной в ангарском парке за ДК «Современник». Маньяк также в ходе ссоры несколько раз ударил свою жертву топором, а затем облил ее тело горючей жидкостью и поджег. За это преступление, 87-е по счету, ему назначили 9,5 года колонии особого режима, сообщал иркутский СК.

Бывший сотрудник милиции Попков, дважды приговоренный к пожизненным срокам — в 2015 и 2018 годах, с 2023 года начал сознаваться в новых убийствах. Тогда ж член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева высказалась в беседе с RTVI об «очень опасной практике», когда пожизненно осужденные дают признательные показания, «помогая» раскрывать давние преступления, к которым они причастны.

Она пояснила, что таким заключенным «нечего терять», но за счет необходимости участвовать далее в следственных действиях они получают «поблажки», а также получают возможность временно улучшить себе условия заключения. Например, вместо строжайшего режима где-то в Заполярье они получают «целое приключение» в виде транспортировки в московскую Бутырку, выездов на место преступления, а также в суд, перечислила Меркачева.

Криминалист Михаил Игнатов также рассуждал в разговоре с NEWS.ru, что перемещение между исправительными учреждениями во время следствия дает пожизненно осужденным преимущества по сравнению с пребыванием в колонии особого режима.

Говоря о признаниях «ангарского маньяка», Игнатов отметил, что не все его новые показания могут быть правдой.