Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», в очередной раз сознался в убийствах, о которых не говорил раньше. Речь идет о событиях августа 2008 года, когда преступник задушил двух женщин. Общее число жертв Попкова составляет 89 человек.

В беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, зачем «ангарский маньяк» продолжает делать новые признания. Эксперт считает, что поведение убийцы продиктовано желанием изменить условия содержания. по его словам: перемещение между исправительными учреждениями во время следствия безусловно имеет преимущества по сравнению с пребыванием в колонии особого режима. Выезды для проведения следственных действий позволяют сменить обстановку и временно избежать строгих условий содержания пожизненно осужденных.

Игнатов также отметил, что не все новые признания могут быть правдой. По его мнению, Попков может заявлять о преступлениях, которые фактически не совершал, описывая их без конкретных деталей. Такое поведение может быть вызвано все тем же желанием получить временные послабления режима.

«Он, может, и не убивал кого-то, а просто признается: как зовут — не знает, где закопал точно — не помнит. Просто землю перекопают. Ради смены обстановки. Может, ради послабления условий, лишнюю передачку, посылку принять и т. д. Ради улучшений бытовых условий», — заявил Игнатов.

Однако, по словам эксперта, если признания Попкова правдивы, это может позволить найти останки и дать шанс родственникам убитых проститься с ними, похоронить их.

«Для родственников жертв это шанс найти хотя бы останки и похоронить, чтобы была могилка, чтобы цветы принести, по-христиански проститься. А не так — где-то в лесу лежат, никто не простился, лежит убитая, ни в чем не повинная девушка», — сказал криминалист.

Михаила Попкова задержали во Владивостоке в июне 2012 года, куда он отправился покупать автомобиль. По данным следствия, «ангарский маньяк» убивал с 1992 года. При этом до 1998 года он работал в органах внутренних дел. Убитых маньяком находили в различных районах Иркутской области — в лесах, вблизи дорог, на кладбищах.

В 2023 году Попков начал давать показания о неизвестных ранее эпизодах убийств. Так, в июле 2025 года он признался в убийстве, совершенном в мае 2011 года в парке города Ангарска. По версии следствия, между ним и женщиной возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил свою жертву топором, а затем сжег тело с использованием легковоспламеняющейся жидкости.