После массовой драки подростков в Махачкале возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство совершенное группой лиц с применением насилия). Потасовка произошла 1 октября, один из ее участников был госпитализирован с сотрясением мозга.

Видео с массовой дракой школьников распространилось в сети 1 октября. На кадрах видно, как толпа бьет трех молодых людей, лежащих на земле. Телеграм-канал «Тут Дагестан» пишет, что один из участников потасовки потерял сознание, но продолжал получать удары. Это зафиксировано и на ролике, в конце которого несколько человек пытаются привести пострадавшего в чувства.

На крики автора видео, который призывал подростков остановиться и грозился вызвать полицию, участники потасовки не реагировали. Позже часть из них начала удаляться с места событий.

По данным телеграм-канала Mash, драка произошла на улице имама Шамиля в Махачкале. В ней участвовали учащиеся школ №10 и №39. Причиной их стычки якобы стал комментарий, который «кто-то написал к фотке в соцсетях». О чем именно идет речь, не уточняется.

«Тут Дагестан» публикует видео, на котором видно, что изначально дерутся только двое подростков, затем к ним присоединяются люди из толпы. Как пишет издание «Сапа Кавказ», в потасовке участвовало более 10 человек. События разворачивались рядом с 39-м многопрофильным лицеем.

Изначально в управлении образования Махачкалы заявляли, что никто из подростков не был госпитализирован. Позднее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила в своем телеграм-канале, что один из подростков был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Минздраве Дагестана указали, что школьника госпитализировали в детскую республиканскую больницу республики. У мальчика зафиксировали сотрясение мозга и определили его в отделение нейрохирургии.

«Он в сознании. В данный момент он стабилен. <…> Угрозы для жизни пациента нет», — подчеркнул лечащий врач подростка.

Телеграм-канал «Эхо Дагестана» писал, что после драки было госпитализировано три человека. Официально эта информация не подтверждалась.

Шесть участников потасовки были доставлены в отдел полиции Ленинского района, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По мнению Гаяны Гариевой, причиной драки стала «глупость, надуманность и не более».

«Видео нелепое и слегка провокационное, с неким вызовом и попыткой унизить другого. Это история далеко не первая, к огромному сожалению», — признала руководитель пресс-службы МВД по республике.

Она утверждает, что потасовка стала следствием большого количества свободного времени у детей, недостаточного внимания к ним со стороны взрослых, искажение базовых принципов ценности, морали и этики в сознании подростков.

«Слишком сильно взрослые недооценивают все предыдущие пункты и их последствия, которые увы, неизбежны, если не начать вносить исправления», — убеждена Гариева.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что в его школьные годы случались конфликты, но «бить толпой одного считалось подлым и гнусным». Из произошедшего в Махачкале он призвал вынести урок.

По словам Меликова, наказание должны понести родители подростков, избивших сверстников. Также необходимо проверить учебные заведения, «из стен которых вышли участники скандального видео», считает глава республики.

«Всем нам необходимо уделять больше внимания детям. <…> Дети должны понять, что жизнь далека от компьютерных игр, которые зачастую и порождают эту жестокость, и что за свои поступки придется отвечать», — подчеркнул Меликов.

Он отметил, что все участники драки доставлены в РОВД — они будут «вынуждены <…> осознать неприемлемость своего поведения». Ход расследования дела взял на контроль глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.