В ночь на 10 октября крупнейшие города Украины оказались обесточены после ракетных и дроновых ударов. Без света осталась часть Киева, Днепра, Харьков, Полтава, наблюдаются перебои с газом и водой. Минэнерго Украины заявило о множестве ударов по инфраструктуре. Что о ночной атаке пишут российские военкоры и военблогеры — в материале RTVI.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука

Киев частично обесточен в результате ударов наших ракет и БПЛА этой ночью: левый берег города сейчас без электроснабжения, есть проблемы с водоснабжением, — сообщил Кличко. Наши задействовали более 100 дронов, целью стала ТЭЦ-6 — самая мощная теплоэлектроцентраль Украины в Киеве. Перебои со светом в Днепропетровске, удары также пришлись по Запорожью. Удары продолжились и утром, сообщали о пусках «Кинжалов» по Кременчугу Полтавской области.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Минувшей ночью нанесен комбинированный массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Большая часть Украины — с перебоями электроэнергии. Под декоммунизацию попали:

Мощнейшая ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве, обесточен левый берег столицы и частично правый.

Запорожская ГЭС.

Приднепровская ТЭС.

Кременчугская ГЭС.

По Среднеднепровской ГЭС сначала прилетели «Герани», затем контрольные «Кинжалы».

Криворожская ТЭС.

Предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.

Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов. Посмеялись дружно над Белгородом.

Военкор Юрий Котенок

На Украине этой ночью произошли сразу несколько блэкаутов.

Отключения света фиксировались в Киеве — сначала на левом, а затем на правом берегу, в Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове и Сумах.

В Киеве к утру наблюдался самый настоящий транспортный коллапс. Из-за остановившегося метро наземный транспорт моментально оказался переполнен, а цены на такси взлетели в несколько раз.

Всего две недели назад блэкаут обещал Зеленский. Правда, не в Киеве, а в Москве. В итоге получилось наоборот.

Блогер Юрий Подоляка

Сегодня для жителей Украины очередной наш ночной удар по объектам энергетики Украины запомнится в первую очередь тем, что во многих городах (включая Киев) в их результате пропал свет.

По состоянию на утро он постепенно начал появляться, но последствия разрушений пока до конца не исправлены. Да и не могут они до конца быть исправленными т. к. основной целью сегодняшних ударов российских дронов и ракет стали крупные украинские ТЕС и ГЭС, расположенные в Поднипровье.

Предварительно их целями стали 14 только крупных энергообъектов. Среди них киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Запорожская ТЕС и Приднепровская ТЕС. Кременчугская ГЭС, Каневская ГЭС и Среднеднепровская ГЭС из каскада днепровских гидроэлектростанций

Все они получили те или иные повреждения. Часть из которых, конечно, можно будет быстро исправить. Но часть уже нет. А с учетом системности работы России с начала октября по украинским энергообъектам (явный наш ответ на удары по российским НПЗ), это только начало и далее будет только хуже.

Разве что Киев в своем намерении уничтожать российскую нефтепереработку даст заднюю.

Да, запас прочности у энергосистемы Украины еще какой-то есть, но он не бесконечный и каждый такой удар его заметно уменьшает. А потом начнутся уже настоящие проблемы. И значит населению Украины надо готовиться к блэкаутам в энергетике и перебоям с газом.

Телеграм-канал Fighterbomber

Насчет предстоящего блэкаута Зеленский не обманул. Но есть нюанс. ) Вот это и называется вдумчивая и последовательная работа по выносу энергетики противника. То, что вместе с электричеством выносится и теплоснабжение, ну это приятный бонус. Главное чтоб такая работа продолжалась столько, сколько нужно без перерыва.