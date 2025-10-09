Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ударами по российской энергетической инфраструктуре и блэкаутом в Курской и Белгородской областях в случае, если на Украине продолжатся масштабные отключения света. Слова главы государства приводят «РБК-Украина» и OBOZ.UA 9 октября.

Зеленский обвинил российских военных в нанесении ударов по энергоинфраструктуре Украины.

«Наверное, может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо», — сказал он.

Зеленский выразил мнение, что расстояние до Курской и Белгородской областей позволяет украинским военным «применять различные виды» вооружения. Он добавил, что ВСУ «наносят только точечные удары именно туда, куда стоит задача».

В конце сентября Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве.

«Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал тогда украинский президент.

Комментируя угрозы Зеленского в адрес Москвы, в Кремле выразили мнение, что его высказывания звучат безответственно и свидетельствуют о том, что мысли властей Украины «о войне, а не о мире».

В начале октября Зеленский призвал к «одностороннему» прекращению огня в небе после того, как украинские регионы подверглись массированному удару. Позже президент Украины заявил, что утвердил план операций, направленных против России.

5 октября в Белгороде и в некоторых районах Белгородской области произошло отключение электричества. По данным местных властей, без электроэнергии оказались 40 тыс. человек. В последующие дни в регионе проводились работы по восстановлению электроснабжения. 8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил «резкое ухудшение» с энергоснабжением в регионе.