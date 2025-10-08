Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил, что возможно «резкое ухудшение» ситуации, когда при «резком снижении температуры и отключении энергии» всем ответственным лицам, включая учителей, придется обеспечивать работу временных пунктов обогрева, в том числе в школах.

По словам Гладкова, жителей региона в первую очередь спасает «постоянная готовность к сложным испытаниям, которые могут впереди быть». Он заверил, что местные власти с «очень большой помощью федерального центра» делают все, что в их силах, чтобы снизить риски.

«Но иногда у нас происходят сбои», — продолжил он и рассказал о жалобе директора одной из школ, которой специалисты гражданской защиты поручили заняться организацией пункта обогрева на случай отсутствия электричества в морозы.

Как пояснил губернатор, администрация области не давала такого распоряжения. Он назвал это «инициативой отдельных руководителей подразделений» и пообещал, что подобные вопросы власти будут брать на себя, не загружая учителей дополнительной работой, помимо организации безопасности во время процесса обучения.

«Может быть ситуация резкого ухудшения? Ситуация, когда всем — <…> независимо от места их работы — придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать, и какие-то другие, очень важные, нужные и необходимые в определенный период времени действия делать? Конечно, может быть, и мы к этому готовы, никто работы не боится. Но на сегодняшний день таких задач нет, хочу успокоить», — заключил Гладков.

5 октября: без света 40 тысяч человек

Отключение электричества в Белгороде и во многих районах региона произошло вечером в воскресенье, 5 октября. Местные каналы публиковали присланные жителями фото и видео блэкаута, на видеокадрах были слышны сирена ракетной опасности и звуки, похожие на удары и взрывы. Люди также сообщали о перебоях водоснабжения. По данным областного оперштаба, вечером ракетная опасность на всей территории была объявлена примерно в 21:30 и отменена вскоре после 22:00.

«Осторожно, новости» уточняли со ссылкой на местные каналы, что в повреждения получила подстанция «Луч», где жители видели возгорание. Сообщений об этом со стороны властей и официальных СМИ не было. Каналы также показывали видео от автомобилистов, которые предупреждали о неработающих светофорах в некоторых районах Белгорода.

После обстрела Гладков сообщил о повреждениях энергетики в регионе. Понимания масштаба случившегося на тот момент не было, но в оперативных отчетах уже были сведения о переходе нескольких взрослых и детских больниц на резервное питание.

По итогам проведенного тем же вечером экстренного заседания областного правительства губернатор сообщил, что без тепла и света оказались 40 тысяч человек.

«Заслушали доклад энергетиков о характере повреждений в результате ночного обстрела Белгорода. У нас есть значительные повреждения электроснабжения в 7 муниципальных образованиях, почти 40 тысяч жителей на сегодняшнюю минуту — без электроэнергии. Объем работ предстоит большой», — рассказал Гладков около полуночи 5 октября.

Вице-губернатор Сергей Довгалюк, курирующий сферу ЖКХ, предположил, что полное восстановление энергосистемы займет как минимум сутки.

6 октября: скачки напряжения, повторные отключения

Утром 6 октября Вячеслав Гладков отчитался о ночной работе энергетиков и аварийных служб. По его данным, на тот момент без электричества оставались 5,4 тыс. человек, частичное отключение наблюдалось в 24 населенных пунктах пяти районов, включая Белгород. Он сказал, что работы надеются завершить в ближайшее время.

«Коммерсантъ» тогда же написал о высоком риске отключений в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Ракитянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Яковлевском округах. Также, по информации газеты, по всей территории области прогнозировались веерные перебои электроснабжения.

В понедельник днем региональный оперштаб сообщил о новом обстреле Белгорода.

«В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте», — говорилось в сообщении.

В тот же день Гладков рассказал по итогам заседания правительства, что без света остается «значительное число» людей.

«Из-за вражеского обстрела сейчас без электричества все еще остается значительное число жителей в 7 муниципалитетах: Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Борисовском, Ракитянском и Яковлевском. 21 бригада энергетиков и аварийных служб продолжают восстанавливать электроснабжение. Потребуется не менее суток для устранения значительных последствий, в том числе перераспределения мощностей и обеспечения стабильной подачи электроэнергии», — сказал глава региона.

На тот момент, по его данным, началось подключение объектов социальной сферы. Он предупредил, что из-за этого могут быть «скачки напряжения и повторные отключения» в Белгороде и Белгородском районе.

Губернатор велел главам муниципалитетов провести обход жителей частных домов и проверить, имеются ли у них резервные генераторы. Особое внимание он призвал уделить одиноким людям, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

«В идеале, чтобы каждый собственник ИЖС [индивидуального жилищного строительства] позаботился о собственной резервной генерации. Если такой возможности в доме нет, то в случае, если останется без электричества и тепла, будем перевозить в оборудованные всем необходимым ПВР [пункты временного размещения]», — заявил Гладков.

Он добавил, что не должно быть «никаких панических настроений». «Надеемся, что нам эти дополнительные меры и вовсе не понадобятся, но должны быть всегда к ним готовы», — подытожил белгородский губернатор.

7 октября: восстановительные работы, предупреждение о генераторах

Утром 7 октября Гладков рассказал о продолжении восстановительных работ после обстрелов в воскресенье и понедельник. На тот момент, по его данным, без света оставались порядка тысячи жителей в четырех населенных пунктах.

Отметив, что аварийные службы ведут работы вторую ночь подряд, он сообщил о гибели двух энергетиков.

«Вчера произошло большое горе для всех нас — погибли два энергетика, находясь на своих рабочих местах, восстанавливая поврежденное врагом электроснабжение», — сказал глава региона без дальнейших подробностей.

Портал «Бел.ru» уточнил, что рабочие погибли во время удара по Белгороду 6 октября, один погиб на месте до приезда врачей, второго госпитализировали со сквозным ранением легкого, но он умер в больнице. Гладков сам писал об этом в тот день, но в публикации не уточнялось, что речь идет об энергетиках.

Губернатор также пообещал по запросу одной из жительниц Белгородчины опубликовать рекомендации по закупке электрогенераторов исходя из объема потребляемой мощности, котла для обогрева, который стоит в доме, количества холодильников и других нагревательных или осветительных приборов.

До этого перебои с электричеством из-за атаки ВСУ происходили в Белгородской области 28 сентября. Тогда местные подразделения «Водоканала» и больницы перешли на резервные источники питания. Гладков предупредил, что из-за перебоев может плохо работать оповещение о ракетной опасности или атаках беспилотников и призвал людей по возможности находиться дома.