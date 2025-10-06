В Белгородской области без электроэнергии после обстрелов ВСУ остаются 5,4 тыс. жителей, частичное отключение наблюдается в 24 населенных пунктах, включая Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Об этом сообщил утром 6 октября губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь на понедельник в регионе без света было 40 тыс. человек. К утру ситуацию удалось значительно улучшить благодаря ночной работе энергетиков и аварийных служб, отметил губернатор.

«Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены», — рассказал он.

В воскресенье вечером на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность, которую отменили через полчаса. После этого губернатор сообщил о повреждениях энергетики и провел срочное заседание регионального правительства. Его заместитель Сергей Довгалюк, ответственный за сферу ЖКХ, заявил на заседании, что на полное восстановление энергосистемы потребуются как минимум сутки, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», риски отключений с наиболее высокой вероятностью прогнозируются в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Ракитянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Яковлевском округах. По всей территории области возможны веерные перебои электроснабжения.

Гладков написал, что обстрелы и атаки беспилотников продолжаются. В частности, по Белгороду за прошедшие сутки «выпущено 6 боеприпасов в ходе ракетного обстрела и совершены удары 37 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен». Пострадал 10-летний ребенок, он госпитализирован. Повреждения получили 15 квартир, 16 частных домов и 42 автомобиля, один из которых сгорел.

Согласно сводке, представленной Гладковым, всего за сутки по области было 197 атак беспилотников. В большинстве случаев обошлось без пострадавших, но были разрушения в жилых секторах и на промышленных объектах, повреждения получили транспортные средства.

В Белгородском районе в результате взрыва дрона пострадал 15-летний юноша, он госпитализирован, кроме того при ударе беспилотников по грузовикам двое мужчин были ранены, один остается в больнице, другой продолжает лечение амбулаторно.

«В селе Мокрая Орловка [Грайворонского муниципального округа] в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения [Игорь Кушнарев]. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

Он отметил, что тяжелораненого спасли бойцы самообороны, и опроверг слухи, что самооборону распускают.

«По определению такого быть не может. Это как самому себе отрезать или руки, или ноги. Мы не справимся без вас, потому что вы те, кто первыми приходит на помощь, кто имеет самую большую мотивацию защиты родной земли», — написал он.

О ранении Кушнарева Гладков рассказал днем 5 октября. «В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь. <…> От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — говорилось в публикации.

По данным телеграм-канала Baza, Кушнарев получил осколочные ранения передней брюшной стенки и множественные ранения конечностей, а также открытый перелом правого бедра.