Россия успешно справляется с последствиями внешнего давления на свою экономику и будет продолжать проводить суверенную экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Его ключевые заявления о параметрах отечественной экономики — в материале RTVI.

По словам главы государства, планируется вывести международное сотрудничество России с КНР и Индией на качественно новый уровень и усилить в этом взаимодействии в первую очередь технологическую составляющую.

Западные страны пытаются устранить своих конкурентов, чтобы удержать прежние привилегии и монополию, которая от них ускользает. Но Россия не станет поддаваться их давлению.

«Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы», — обратился Путин к участникам форума.

В России по-прежнему рекордно низкий уровень безработицы — официального трудоустройства не имеют всего лишь 2,2% трудоспособного населения.

В ближайшие годы государственный бюджет РФ будет «умеренно дефицитным», заверил Путин. Для сравнения он призвал посмотреть, «что в Европе творится».

За последнее время инфляция в стране сократилась до 7%, а к концу года ожидается ее снижение до 6% или даже меньше. Эта тенденция, по словам президента, является важным достижением 2025 года.

Состояние российских государственных финансов является стабильным, и все ключевые приоритеты, определенные на 2025 год, профинансированы в полном объеме.

«Мы своевременно приняли решения как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объёме профинансированы ключевые приоритеты — это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития», — рассказал глава государства.

По итогам текущего года ВВП России, согласно прогнозам, увеличится на 0,5-1%. Фактический его прирост таким и будет, убежден российский лидер.

Банковский сектор отечественной финансовой сферы работает уверенно и стабильно. По итогам 2025 года он должен получить прибыль в размере 3,2-3,5 трлн рублей, сообщил Путин.

В России необходимо сформировать единую экосистему для сопровождения инвестиций, это можно сделать на базе ВЭБ.РФ при участии министерства экономического развития.

Надо проработать планы вывода крупных компаний в разных отраслях экономики РФ на фондовый рынок, предусмотрев «конкретные эффективные стимулы для бизнеса». Соответствующее поручение президент дал правительству.

Напомним, минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявлял, что ВВП России в последнюю пару лет растет более чем на 4% ежегодно, даже под воздействием негативных внешних факторов, а ненефтегазовая его составляющая увеличилась на 7,2% и почти на 5% соответственно, поэтому «вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим».

Президент подчеркивал, что по валовому внутреннему продукту Россия занимает 4-е место в мире и 1-е место в Европе. В этих условиях, по его словам, принципиально важно поддерживать объем экономики, создавать комфортные условия для бизнеса и иностранных инвестиций в расширение российского производства.