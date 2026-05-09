Отношение к исторической памяти объединяет Россию и Израиль, где высоко ценят роль Красной армии в победе над нацистской Германией. Об этом в комментарии для RTVI накануне 9 мая рассказал посол Израиля в Москве Одед Йосеф. Дипломат напомнил, что этот день отмечается в его стране как государственный праздник.

«Государство Израиль и еврейский народ высоко ценят значительный вклад Красной армии в победу над нацистской Германией. Эта признательность и общая историческая связь являются прочным и незыблемым мостом между нашими государствами и народами», — рассказал Одед Йосеф RTVI.

Посол Израиля напомнил, что «в рядах Красной армии сражались около полумиллиона евреев — плечом к плечу с армиями союзников».

По его словам, «этот день закреплён в израильском законодательстве, и в его рамках проводятся государственные церемонии, мероприятия в Кнессете, в мемориальном комплексе «Яд Вашем» (национальном мемориальном комплексе истории Холокоста в Иерусалиме. — Прим.RTVI), в школах, а также шествия в честь ветеранов в различных городах Израиля, включая Иерусалим, Нетанию и Бат-Ям». В центральных мероприятиях принимают участие представители власти, депутаты Кнессета, ветераны Второй мировой войны и представители дипкорпуса.

«Мы убеждены, что Израиль и Россия, которые одинаково чтят победу над нацизмом и важность исторической памяти, могут и должны сотрудничать в сохранении истории и признании уникальности Холокоста против еврейского народа — в исследованиях и передаче памяти будущим поколениям, при сохранении исторической правды и увековечении наследия для будущих поколений», — заключил посол Израиля в Москве Одед Йосеф.

Ранее в интервью RTVI дипломат объяснил, как в Израиле воспринимают связь между победой во Второй мировой войне и появлением современного еврейского государства на политической карте в 1948 году.

«СССР, особенно Красная армия сыграли исключительно важную роль в разгроме нацистской Германии и в прекращении зверств, происходивших во время Второй мировой войны. Я думаю, что завершение этой очень мрачной главы истории человечества также проложило путь к возрождению и становлению современного Израиля», — отмечал посол.