Израиль не готовится к бесконечной войне с Ираном, хотя нельзя исключать, что военный конфлкит может превратиться в «затяжной». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Израиля в России Одед Йосеф. При этом дипломат добавил, что в стране рассчитывают на «более быстрое завершение этой истории».

«Я надеюсь, что нет, — ответил Одед Йосеф на вопрос о том, говится ли Израиль к бесконечной войне, которая, по самым плохим сценариям, рискует растянуться на несколько десятков лет. — Но не думаю, что кто-нибудь сможет назвать вам точные сроки. Мы понимаем, что эта военная операция может занять долгое время или даже может превратиться в затяжной конфликт, как это происходило в последние несколько десятилетий.

Посол пояснил, что в Израиле ведут отсчет военному конфликту не с 28 февраля 2026-го, а с Исламской революции 1979 года, когда «47 лет назад аятоллы недвусмысленно заявили — и продолжают декларировать, — что они хотят уничтожить Израиль и стереть Израиль с карты мира».

«Но я верю, что эти серьезные действия, которые мы сейчас предпринимаем в военной сфере, приведут нас к гораздо более быстрому завершению этой истории. Причем таким образом, чтобы мы все смогли заниматься важными делами — сосредоточиться на возобновлении соглашений Авраама, на возобновлении сотрудничества между Израилем и умеренными странами Ближнего Востока. А подавляющее большинство стран Ближнего Востока — это умеренные страны», — заключил посол Израиля.

Ранее представители ЦАХАЛ заявили, что Армии обороны Израиля предстоит «поразить еще тысячи целей». Судя по официальным заявлениям, военная операция США и Израиля против Ирана рассчитана как минимум на шесть недель.

«Мы разрабатываем планы как минимум до еврейского праздника Песах, примерно через три недели (в этом году один из главных иудейских празников в память об исходе евреев из Египта придется на период с 1 по 9 апреля. — Прим.RTVI). И у нас есть более масштабные планы на период еще более трех недель после этогонительные три недели операций по систематическому подрыву оборонной промышленности Ирана». В частности, «впереди еще тысячи целей», которые израильские военные собираются поразить.

Накануне экс-командир КСИР, а ныне член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи сообщил в интервью иранскому телеканалу SNN, что Тегеран видит два условия для прекращения войны на Ближнем Востоке: это выплата Соединенными Штатами «компенсаций за весь ущерб» и вывод американских военных из региона Персидского залива, что даст иранцам «стопроцентные гарантии» ненападения в будущем.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отмечал, что ждет от Ирана «безоговорочной капитуляции», но не пояснил, что имеет в виду. При этом глава Белого дома заверил всех, что война с Ираном ему «не наскучит». В то же время по иранскому ТВ зачитали обращение от имени нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

В нем новый рахбар, сын убитого аятоллы Али Хаменеи уточняет, что Иран будет «добиваться компенсации от противника»

«И если он откажется, мы заберём столько его имущества, сколько сочтём нужным, а если это невозможно, то уничтожим такое же количество его имущества», — поясняет Хаменеи-младший, призывая также продолжать блокаду Ормузского пролива.

Он также обещает «не оставить в стороне месть за кровных мучеников».

Тем времени появились сообщения, что недавно избранного рахбара уже нет в Тегеране. Как утверждает кувейтское издание «Аль-Джарида», якобы раненного в ходе авиаудара Моджтабу Хаменеи вывезли на лечение в Москву.

«Подобные сообщения мы никак не комментируем», — заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков (RTVI также направлял запрос официальному представителю президента России по этому вопросу).