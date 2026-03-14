Российские «бескомпромиссно» борются с антисемитизмом. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Израиля в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос о том, есть ли это явление в России, сталкивался ли он с ним.

«Во время нашего интервью мы несколько раз коснулись очень мрачной главы истории человечества, коей был Холокост. И антисемитизм, безусловно, был ведущей разрушительной силой, которая привела к тому, что произошло с еврейским народом в том числе во время Второй мировой войны», — отметил израильский дипломат.

Он признал, что «феномен антисемитизма еще не полностью изжит и не искоренен во всем мире».

«Я с уверенностью говорю, что в моем понимании российские власти борются с антисемитизмом бескомпромиссно. И я этому рад. Я своими глазами могу наблюдать очень активную и очень яркую еврейскую жизнь, которая продолжается здесь, в России», — подчеркнул Одед Йосеф в разговоре с RTVI.

По словам главы дипмиссии Израиля, это происходит благодаря «очень крепкой еврейской общине» и тому, что российское правительство оказывает ей «очень сильную поддержку, направленную на то, чтобы еврейская жизнь здесь была деятельной и оживленной».

Предшественница Одеда Йосефа во главе израильской дипмиссии Симона Гальперин в интервью RTVI говорила, что чувствовала абсолютную безопасность, когда ходила по Москве со Звездой Давида, на которой было выгравирована дата теракта «7 октября». При этом дипломат признавала, что в России есть регионы, где антисемитизм вновь возникает. В частности, Гальперин упомянула происшествие в аэропорту Махачкалы, куда прилетел рейс из Израиля. Тогда уже началась война между еврейским государством и ХАМАС.