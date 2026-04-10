Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может приехать в Россию в июне. Об этом посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи сообщил в специальном интервью RTVI. Ранее Шариф отложил свой визит из-за гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

«Премьер-министр до последнего момента собирался приехать. Но, к сожалению, когда верховный лидер Ирана был убит, нам пришлось отменить визит. Мы работаем над датами и надеемся, что к июню премьер-министр будет здесь», — рассказал посол.

По словам дипломата, премьер-министр Пакистана «с нетерпением ждал этого исторического визита» и «все было подготовлено» к его поездке.

«Итак, мы готовимся к визиту в июне», — подчеркнул Тирмизи.

Посол добавил, что Шехбаз Шариф «очень уважает президента Путина, которого считает голосом мудрости и великим государственным деятелем».