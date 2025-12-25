Шри-Ланка вряд ли допустит размещение какой-либо иностранной военной базы на своей территории. Таким образом, и речь о возможном размещении в этом островном государстве российской базы пока не идет. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

«Шри-Ланка — одна из стран-учредительниц Движения неприсоединения. Поэтому страна вряд ли допустит размещение какой-либо военной базы какого-нибудь государства: они строго придерживаются нейтралитета, и мы с уважением относимся к этому», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Леван Джагарян напомнил, что республика развивает военное сотрудничество как с Россией, так и с другими странами.

«Про военные базы тут речь пока не идет, я такого не слышал. Но мы внимательно следим за этим», — добавил дипломат.

О том, что на острове может появиться иностранная военная база, заговорили в 2017 году, когда Китай получил в аренду на 99 лет глубоководный порт Хамбантота на юго-восточном побережье страны. Правда, власти Шри-Ланки опровергли предположения, что порт может использоваться в военных целях.

По словам Левана Джагаряна, Россия, со своей стороны, не проявляла интереса к аренде шри-ланкийских портов.

Ранее посол России в Джакарте Сергей Толченов в интервью RTVI рассказал, что в Индонезии существует запрет на размещение иностранных военных баз на своей территории. При этом дипломат признал, что российские военные корабли заходят в индонезийские порты с «дружескими визитами».