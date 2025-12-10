В Индонезии существует запрет на размещение иностранных военных баз на своей территории. При этом заход российских военных кораблей в индонезийские порты — «нормальная практика», которую Москва и Джакарта не должны ни с кем согласовывать. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов.

«Я уверен, что в Индонезии, как и во многих других странах региона, есть определенный запрет на размещение иностранных военных баз. Поэтому в данном случае журнал Janes, австралийские СМИ и официальные лица просто использовали какую-то неправильно понятную ими информацию, чтобы в очередной раз попугать индонезийцев и другие страны региона российской угрозой», — рассказал Сергей Толченов RTVI, отвечая на вопрос о возможности появления российских баз в стране.

В апреле британский журнал Janes, который специализируется на военной тематике, сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время своего февральского визита якобы обратился к Джакарте с официальным запросом позволить России разместить свои стратегические бомбардировщики на одной из авиабаз страны. В Индонезии эту информацию опровергли, однако министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Индонезия обязана обсуждать вопросы, затрагивающие национальную безопасность.

«Я не уверен, что индонезийцы должны что-то координировать с Австралией по вопросам, касающимся их обороны и сотрудничества с третьими странами в военной или военно-технической области», — отметил посол России.

Он рассказал, что во втором крупнейшем городе страны Сурабая находится крупнейшая военно-морская база, которую посещают российские моряки.

«Туда регулярно, в последнее время практически каждый год, бывают дружественные заходы наших кораблей, военно-морского флота России. <…> Что касается практики заходов военных кораблей, посадок военных самолетов, здесь это совершенно нормальное явление. Мы такое реализуем со многими странами», — рассказал собеседник RTVI.

По словам дипломата, такие заходы совершаются «на регулярной основе, иногда по несколько раз в год».

«Мы или индонезийцы не обязаны это с кем-то координировать. Это наши двусторонние отношения. Мы проводим двусторонние военные учения, поэтому нам не надо ни перед кем отчитываться. Мы здесь самостоятельные и будем сотрудничать с Индонезией так, как наши две страны считают необходимым», — заключил посол России.