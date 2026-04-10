Пакистан по-прежнему хочет присоединиться к БРИКС, однако Индия этому препятствует. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи. Посол уточнил, что и после заключения торгового соглашения с США Исламабад не передумал вступать в БРИКС.

«Я твердо убежден, что Пакистан принадлежит к БРИКС», — сказал посол, напомнив, что его страна подала заявку в 2023 году, но так и не стала членом клуба развивающихся экономик.

Посол Пакистана напомнил, что страна уже входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«К сожалению, есть возражение от одной страны, которая не желает нашего участия в БРИКС. Дипломатический и политический авторитет Пакистана значительно вырос за последние несколько лет благодаря роли миротворца, роли страны в урегулировании конфликтов путем переговоров. Я надеюсь, что Россия понимает нашу позицию», — отметил Файсал Ниаз Тирмизи.

По словам дипломата, Китай, Бразилия и Южная Африка хотят, чтобы Пакистан стал частью БРИКС, но этого не хочет Индия.

«Я надеюсь, что индийское правительство пересмотрит отношение к кандидатуре Пакистана, потому что Пакистан обладает огромной силой средней державы, такой он стал за последнее время. У Пакистана есть политическая и военная мощь, а теперь еще и большое дипломатическое влияние. Поэтому, если Пакистан станет частью группы БРИКС, от этого выиграют все, включая Индию», — заключил посол.

Также посол Пакистана подтвердил, что страна «не передумала» после заключения торгового соглашения с США или из-за угроз президента США Дональда Трампа пошлинами странам-членам БРИКС.

«Мы никогда не меняем своего мнения. Мы — страна, которая сама принимает решения. Вы видели это в Совете Безопасности, и вы видели это в политике», — заключил Файсал Ниаз Термизи.