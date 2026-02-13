В мире вновь обсуждают отказ Нью-Дели закупать российскую нефть. О таком решении Индии в феврале за нее объявил президент США Дональд Трамп и в качестве поощрения снял со страны дополнительные пошлины. Вслед за этим СМИ сообщили сенсацию — якобы Индия стала первой страной БРИКС, которая начала задерживать танкеры «теневого флота» России. Действительно ли Нью-Дели отворачивается от Москвы и может ли азиатский партнер вовсе выйти из БРИКС — в материале RTVI.

Под американским давлением

Тема поставок углеводородов из России на мировые рынки не утихает с 2022 года. После начала военного конфликта на Украине Евросоюз резко сократил импорт российских нефти и газа, поставив своей целью полный отказ от них, так что Москве пришлось искать новых покупателей.

Кроме того, ЕС и страны G7 ввели потолок цен на нефть, чтобы снижать российские доходы в условиях продолжающихся боевых действий, а также начали охоту за так называемым «теневым флотом» России (Москва этот термин не признает).

Все это привело к тому, что Россия переориентировала свой экспорт с Запада на Восток, а точнее — преимущественно на Индию и Китай, которые выступают давними партнерами Москвы, в частности, в БРИКС.

Но с недавних пор в торговых отношениях с Индией начались проблемы. Ранее в Нью-Дели заявляли, что не перестанут закупать российскую нефть ни под каким давлением. Но оно усилилось со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который не только угрожал индийским партнерам дополнительными пошлинами, но и действительно ввел их. В результате американские пошлины в отношении индийских товаров достигли 50%.

В начале февраля глава Белого дома вновь заявил, что Индия вовсе откажется от российской нефти в пользу американской — и, возможно, венесуэльской. С 7 февраля в отношении Индии перестали действовать дополнительные пошлины в 25%, введенные в августе 2025-го.

«В ходе телефонного разговора [с премьер-министром Индии Нарендрой Моди] президент Трамп согласился отменить дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в знак признания обязательства Индии прекратить закупки российской нефти», — сообщила пресс-служба американского лидера.

Также на этой неделе газета The Times of India сообщила, что береговая охрана страны провела операцию по задержанию трех танкеров за контрабанду нефти. Все судна были направлены в Мумбаи для дальнейшего расследования. По данным сайта TankerTracker.com, это были танкеры Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby.

Рано делать выводы

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов признал в беседе с RTVI: чтобы анализировать происходящее, необходимо дождаться заявлений со стороны властей Индии. Ведь официальных подтверждений, что Нью-Дели сокращает объемы импорта или вовсе прекращает закупать российскую нефть, пока не было — так же, как не было их по сути в октябре 2025-го, когда Трамп уже выступал с подобными заявлениями.

«Это заявление сделал Дональд Трамп, обосновывая решение о снятии дополнительных 25-процентных заградительных пошлин в отношении индийских товаров. Тарифы отменены, но, по некоторым данным, закупки нефти продолжаются», — отметил эксперт.

По его словам, «теоретически какое-то соглашение [между Трампом и Моди] могло быть».

«США хотят добиться того, чтобы Индия, несмотря на членство в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на хорошие отношения с Россией за 25% пошлин прекратила покупать российскую нефть. Это даже логично», — рассказал Денис Денисов.

Действительно, в интервью Fox Business 10 февраля президент США и сам признал, что Нью-Дели все же продолжает покупать российскую нефть, хотя, по его данным, объемы закупок сильно сократились.

«Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», — заверил Дональд Трамп.

Охота за «теневым флотом»?

Хотя пока нет никаких официальнных подтверждений, что три танкера, арестованных Индией, имеют отношение к России, СМИ связывают их с так называемым «теневым флотом», который перевозит в том числе российскую нефть под флагами других стран, а также находятся под санкциями США.

«Проблема с «теневым флотом» заключается в том, что он не формализован и не находится в плоскости двусторонних международных правовых взаимоотношений. Должна быть хоть какая-то официальная интерпретация — будь то российская или индийская — подобным инцидентам, чтобы на этом основании уже говорить о том, есть ли какие-то осложнения в двусторонних отношениях», — обратил внимание Денис Денисов в разговоре с RTVI.

Он напомнил, что двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели в последние несколько лет развивались и продолжают развиваться весьма динамично. И Индия сейчас все равно остается одним из крупнейших потребителей российской нефти.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в интервью с RTVI отметил, что объем нефти, который раньше шел в Венгрию и Словакию, перенаправляют в Индию. Он также добавил, что эта страна в месяц потребляет столько, сколько вместе потребляли Венгрия и Словакия за год.

А что насчет БРИКС?

На фоне последних новостей и улучшения экономических отношений между Вашингтоном и Нью-Дели может возникнуть вопрос: не захочет ли Индия выйти из БРИКС? Учитывая, что тот же Дональд Трамп угрожал странам-участницам объединения и даже тем государствам, которые сотрудничают с БРИКС.

Эксперт Денис Денисов уверен, что такое развитие событий даже не рассматривается.

«Это никем не обсуждается, никто не вынашивает подобные весьма оригинальные планы. Тут надо понимать, зачем это, а потом уже и говорить про элементы воздействия для того, чтобы сподвигнуть Индию к такому шагу. С реальностью это не сильно соотносится», — заверил он RTVI.

Эксперт напомнил, что и БРИКС, и ШОС основаны преимущественно на экономическом взаимодействии и сотрудничестве, это приоритет организаций.

«Зачастую даже противоречия в политической сфере или в сфере безопасности не мешают странам сосуществовать в этих объединениях», — заключил Денис Денисов.