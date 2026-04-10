Пакистан хотел бы заключить долгосрочный контракт на поставки российской нефти. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи. Дипломат также уточнил, что Исламабад рассчитывает при возможных сделках с Москвой избежать влияния западных санкций.

«Да, конечно. Мы определенно хотели бы заключить такой [долгосрочный] контракт с Россией. <…> Именно над этим мы сейчас и работаем. В понедельник [13 апреля] я встречусь с рядом людей, в том числе с заместителем министра. Мы ведем переговоры с российской стороной», — рассказал Файсал Ниаз Тирмизи RTVI.

Отвечая на вопрос о том, могут ли западные санкции помешать подобной сделке, посол признал, что у некоторых российских компаний «есть проблемы с санкциями», однако Пакистан «старается иметь дело с теми аспектами, которые не подпадают под рестрикции».

Файсал Ниаз Тирмизи добавил, что Россия и Пакистан не могут рассчитываться в долларах в двусторонней торговле, поэтому «приходится переходить на другие валюты».

6 апреля Министерство финансов Пакистана сообщило, что запасов нефти в стране для внутреннего пользования осталось на 12 дней.

Файсал Ниаз Термизи подтвердил, что Москва могла бы помочь Исламабаду в ситуации нынешнего энергетического кризиса.

«Конечно, сейчас мы получаем нефть из Персидского залива, и мы также ведем переговоры с россиянами. Мы получили одну партию нефти в 2023 году. Это было бы очень важно для Пакистана и Российской Федерации», — заключил посол.

Первая поставка российской нефти в Пакистан была в 2023 году — тогда контейнеровоз прибыл в порт Карачи через Оман. Как рассказал советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан, в тот год Исламабад закупил у России около 100 тыс. тонн нефти.

В 2025-м глава минэнерго Пакистана Али Первез Малик отметил, что поставки российской нефти в страну носят нерегулярный характер.