Претензии России и Дании на расширение континентального шельфа в Арктике пересекаются, но в этом «нет ничего экстраординарного», процесс идет в русле международного права. Об этом посол России в Дании Владимир Барбин рассказал в специальном интервью RTVI.

«Безусловно, наши заявки являются пересекающимися. Но отличие в том, что у нас уже есть одобрение, рекомендации Комиссии [ООН] по границам континентального шельфа о законности наших стремлений расширить свой континентальный шельф за пределы 200 морских миль в Северном Ледовитом океане. В отношении Дании таких рекомендаций еще не вынесено», — пояснил Владимир Барбин.

Посол отметил, что это достаточно долгий процесс, и ему неизвестно, приступила ли комиссия ООН к рассмотрению датской заявки.

«Претензии Дании распространяются на ту часть, которая выходит за пределы 200 морских миль, то есть на ту часть, по которой Комиссия по границам континентального шельфа признала наши требования законными», — объяснил Владимир Барбин.

Но в том, что заявки приарктических стран в Арктике могут пересекаться, «нет ничего экстраординарного», отметил он.

«Мы действуем, и датчане действуют в рамках международного права, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву. Мы действуем и датчане действуют в рамках международного права, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву», — признал собеседник RTVI.

По его словам, переговоры по разграничению морских пространств до континентального шельфа могут начаться только после того, как комиссия ООН вынесет рекомендации по заявке Дании. Кроме того на расширение своего континентального шельфа претендует и Канада.

«Так что не исключено, что у нас будут перекрестные претензии друг к другу. И, соответственно, эти взаимные претензии будут тогда рассматриваться и в двустороннем, и, наверное, в трехстороннем формате. И это совершенно нормальный процесс», — добавил Владимир Барбин.

При этом дипломат предупредил, что переговоры — если они начнутся — в любом случае будут долгими.

«Чтобы разграничить морские пространства с Норвегией, России (ранее Советскому Союзу) потребовалось несколько десятков лет, потому что вопросы территорий, вопросы разграничений являются крайне чувствительными и резонансными», — признал посол.

Он напомнил, что еще в 2008 году пять арктических государств приняли Илулиссатскую декларацию (по названию города в Гренландии, где проходила встреча), в которой говорится, что любые территориальные претензии будут решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров.

«Тот процесс, который сейчас идет по разграничению континентального шельфа, полностью проходит и в русле политических договоренностей, и в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — заключил Владимир Барбин.