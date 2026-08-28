Король Норвегии Харальд V, скончавшийся 28 августа на 90-м году жизни, пользовался большим уважением у жителей королевства, а еще произнес в 2024 году «добрые слова напутствия» прибывшему тогда в Осло новому главе российской дипмиссии. Об этом посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал RTVI в ответ на просьбу поделиться воспоминаниями об ушедшем монархе.

По словам дипломата, «из жизни ушел человек, чья деятельность в качестве короля, вступившего на трон в 1990 году, пришлась, пожалуй, на самый благотворный и конструктивный для двусторонних российско-норвежских отношений период».

«До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесенные в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии Красной Армии в 1944 году. Он сказал тогда: «Норвегия говорит «спасибо»», подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями», — поделился Николай Корчунов с RTVI.

Посол признал, что «король играл роль, объединяющую норвежскую нацию, был ее символом, пользовался большим уважением у норвежцев», и «для норвежского народа это, конечно, тяжелая утрата».