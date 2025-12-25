Сейчас опасности всплеска лихорадки чикугунья в Шри-Ланке нет. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в этом островном государстве Леван Джагарян. Дипломат предупредил, что увеличение случаев заражения, как правило, приходится на лето и начало осени.

«Обычно всплески бывают летом и в начале осени. Это очень опасная болезнь, с неприятными последствиями. Но сейчас все нормально, в настоящее время такой опасности нет», — отметил глава российской дипмиссии.

Тем не менее Леван Джагарян посоветовал туристам «не пренебрегать противомоскитными мерами».

«Желательно даже, чтобы одежда была с длинными рукавами, ну и стоит внимательно смотреть за этими комарами и прочими гадами. Особенно надо оберегать детей, потому что последствия очень тяжелые», — предупредил посол.

Дипломат также призвал не забывать оформлять страховку — со значительной суммой покрытия.

«Потому что бывали случаи, когда люди этим пренебрегали, и тут мы ничем помочь не можем», — заключил Леван Джагарян.

В конце августа стало известно, что Роспотребнадзор выявил первый завозной случай заражения лихорадкой чикунгунья. Заболевший мужчина вернулся в Москву из Шри-Ланки, где находился 10 дней. На следующий день зарегистрировали второй случай — у одного из членов семьи этого туриста. При этом лихорадка чикугунья не передается от человека к человеку, а только при укусе насекомыми — переносчиков.