В Москве открывается Визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre, JVAC), объявило на своем сайте японское посольство в России. Начиная с 13 февраля принимать заявления и выдавать паспорта с визами будут только в этом центре.

Сейчас заявления на японскую визу принимают, как и прежде, в Консульском отделе посольства в Грохольском переулке. Однако это сохранится только до полудня 12 февраля, предупреждают на сайте. В этот же день начнет работу JVAC.

С 13 февраля документы будут принимать и выдавать исключительно в Визовом центре. В Консульский отдел нужно будет обращаться только в случае поездок по дипломатическим или служебным паспортам, а также при экстренных гуманитарных ситуациях.

Открыть Визовый центр Японии решили «для улучшения качества услуг и удобства заявителей», сообщает посольство. Он расположится на первом этаже бизнес-центра «Олимпик Холл» по адресу Олимпийский проспект, 16 строение 5.

Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, сайт предварительной записи будет открыт в ближайшие дни.

Для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно, но обязателен визовый сбор в сумме 970 рублей на каждого заявителя. С граждан других государств может также взиматься консульский сбор.

«Минимальный срок оформления визы — 4 рабочих дня, однако рекомендуется подавать документы в Визовый центр как минимум за несколько недель до планируемой поездки», — говорится в сообщении.

Осенью 2025 года СМИ писали об огромных очередях за японскими визами в Москве. В Ассоциации туроператоров (АТОР) объяснили ажиотаж приближением сезона момидзи — традиционного любования покрасневшей листвой японских кленов. В АТОР отметили, что интерес россиян к поездкам в Японию в целом резко вырос за последнее время.