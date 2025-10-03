Генеральный директор компании «Флакфуд трейд» Махир Сафаров приговорен к семи годам лишения свободы за посредничество в даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) высокопоставленному офицеру Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно материалам дела, взятка суммой 140 млн рублей предназначалась генерал-майору Мирзе Мирзаеву, занимавшему должность заместителя начальника тыла Росгвардии. Коррупционное преступление было непосредственно связано с реализацией государственного контракта 2023 года на поставку быстровозводимых зданий, заключенного между государственным заказчиком и компанией ООО «Пегас-Эко».

ООО «Пегас Эко» — российская компания, которая специализируется на создании быстровозводимых модульных сооружений и металлоконструкций. Предприятие осуществляет полный цикл работ — от проектирования до производства и строительства.

На генерала Мирзаева были возложены функции по контролю за исполнением этого госконтракта, что и создало условия для коррупционного сговора. Расследование показало, что Сафаров действовал как посредник между коммерческой структурой и представителем Росгвардии, обеспечивая передачу денежных средств за оказание покровительства при выполнении государственного заказа.

По данным следствия, в период 2023-2024 годов Махир Сафаров, выполняя указания действовавшего на тот момент руководителя компании Эркина Захидова, передал генерал-майору Мирзаеву взятку в размере 140 млн рублей. Взамен генерал взял на себя обязательство оказывать компании «общее покровительство» в процессе выполнения государственного контракта, что подразумевало создание благоприятных условий и содействие при реализации заключенного соглашения.

Как отмечается в официальном сообщении следственных органов, «в результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб».

Осенью 2024 года военный суд санкционировал арест Мирзаева по делу о взятке. По версии следствия, он требовал 140 млн рублей у поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая расторжением госконтракта на 480 млн рублей. Задержание генерал-майора произошло 3 ноября 2024 года с поличным при передаче денег. Сейчас в суде ведется рассмотрение дела в отношении него.

Генерал-майор Мирза Мирзаев занимал должность заместителя командующего Южным округом войск Росгвардии. Он является выпускником Военной академии тыла и транспорта в Санкт-Петербурге, которая в 2012 году была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в 2015 году Мирзаев участвовал в выборах в думу города Буденновска Ставропольского края. На тот момент он проходил службу в одной из местных войсковых частей, совмещая военную карьеру с политической активностью на муниципальном уровне.