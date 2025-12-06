Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России провели срочную медицинскую эвакуацию тяжелораненой школьницы из Севастополя в Москву. 15-летняя девочка получила тяжёлые ранения 30 ноября в результате атаки беспилотников на Парк Победы в Севастополе.

После происшествия она находилась на лечении в Городской больнице №5 Севастополя, где врачи выполнили ряд неотложных операций.

Для определения дальнейшей тактики лечения были экстренно организованы телемедицинские консультации — всего девять — с ведущими специалистами крупных федеральных учреждений, включая Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет, Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, Детский научно-клинический центр им. Рошаля и сам ФЦМК.

По итогам консилиума врачи приняли решение о необходимости экстренной эвакуации пациентки в РДКБ после стабилизации её состояния. Как только это стало возможным, для перевозки девочки вылетел специальный борт Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи ФЦМК.

Ребенок был транспортирован в крайне тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких в сопровождении специалистов центра. В настоящее время школьница госпитализирована в Российскую детскую клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ, доктор медицинских наук Дмитрий Прометной сообщил подробности о состоянии пациентки.

«Девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия. Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия. Пациентка осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей: детским хирургом, нейрохирургом, офтальмологом, оториноларингологом. После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения», — заявил он.

Атака, в результате которой пострадала девочка, была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 ноября. Впоследствии глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что состояние раненой после нескольких операций оценивается как крайне тяжелое и остается нестабильным. По его словам, пациентку оперировали под дистанционным контролем специалистов РДКБ. Тогда же севастопольский губернатор заверял, что когда состояние девочки стабилизируется, ее сразу транспортируют для дальнейшего лечения в Москву.