Чкаловский районный суд Екатеринбурга до 17 марта арестовал Якова Шушарина, который избил 13-летнего подростка на горнолыжном комплексе «Уктус». В пресс-службе суда сообщили, что мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Корреспондент 66.ru из зала суда передает, что во время заседания мужчина признал, что совершил «глупый поступок» и чувствует вину, однако не согласился с предъявленным ему обвинением. Мать пострадавшего мальчика не приняла извинения Шушарина и отказалась от предложенной компенсации, назвав поступок «зверским».

«Я очень сожалею из-за данной ситуации. Я очень испугался за свою семью. Я плохой пример для своей дочки. Я не видел маленького ребенка, у меня потемнело в глазах», — цитирует обвиняемого 66.ru.

Супруга Шушарина на заседании отметила, что пострадавший целенаправленно ехал по пустому склону в направлении семьи. Мать обвиняемого в свою очередь сказала, что он «не избил ребенка, а отреагировал на стресс».

17 января Шушарин вместе с женой учил дочь кататься на лыжах в в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге. В один момент на склоне в супругу врезался 13-летний Властимир вместе с другом. Перед столкновением подростки отбросили в сторону снегокат, чтобы смягчить удар.

После этого мужчина набросился на подростка и 10 раз ударил его в голову и туловище. После инцидента мальчика госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы. Мать пострадавшего рассказала, что Властимиру диагностировали перелом ребра, ушиб головы, сотрясение мозга и смещение носовой перегородки. По ее словам, сын надолго потерял сознание после избиения и получил психологическую травму.

20 января Шушарина задержали — мужчина сам явился в полицейский участок и признался в содеянном. В МВД подчеркнули, что Шушарин вел себя спокойно, не «демонстрировал из себя бывалого» и сообщил о готовности ответить на любые вопросы.

«А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, так как он сделал новую прическу и сбрил приметные густые темные усы, засветившиеся на фото в Интернете», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время допроса мужчина рассказал, что в момент столкновения боковым зрением принял подростков «за достаточно взрослых людей» и решил, что они целенаправленно сбили его супругу.

«Я в порыве ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу, кулаком в область головы и область туловища», — сказал он.

Мужчина добавил, что опасался за здоровье жены, поскольку та могла быть беременна. Позднее в новостях Шушарин узнал, что избил не взрослого человека, а ребенка. Он утверждает, что после этого решил обратиться в правоохранительные органы и рассказать о произошедшем. Сбритые волосы на лице и измененную прическу он объяснил тем, что этого требовали рабочие обстоятельства.