Французы должны быть внутренне готовы к человеческим потерям и экономическим сложностям в случае военного конфликта с Россией. Такое заявление на Конгрессе мэров Франции сделал глава Генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон, передает BFMTV.

Выступая перед мэрами, высокопоставленный французский военный сказал, что у Парижа есть «все знания, вся экономическая и демографическая мощь, чтобы сдержать режим Москвы». В то же время, считает он, у самих граждан Франции не хватает «силы духа», чтобы принять страдания для своей же защиты, и это необходимо обсуждать внутри коммун.

«Если наша страна дрогнет, потому что не готова смириться с потерей своих детей, а об этом нужно говорить прямо, не готова пережить экономические лишения, поскольку приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — заявил начальник Генштаба Франции.

Сразу несколько французских политиков раскритиковали новое громкое заявление генерала Мандона, который ранее уже призвал французов быть готовыми к войне с Россией «через три-четыре года».

Так, лидер левой популистской партии «Непокоренная Франция» и ярый критик президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Люк Меланшон заявил о своем полном несогласии со словами начальника Генштаба.

«Это не его [генерала Мандона] дело привлекать мэров или кого-либо еще к участию в военных приготовлениях, решение о которых никто не принимал: ни президент, ни правительство, не парламент. Не его дело и планировать жертвы, которые могут стать следствием наших дипломатических провалов, о чем его публичное мнение не спрашивали! Где президент Макрон? Почему он это допускает?» — написал Меланшон в соцсети X.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель назвал «опасным» призыв генерала «смириться с потерей детей».

«51 000 памятников погибшим в наших коммунах, разве этого мало? Да — национальной обороне, но нет — невыносимой воинственной риторике!» — подчеркнул Руссель в соцсети X.

К кругу критиков французского генерала также примкнули такие политики, как бывшие кандидаты в президенты Франции Сеголен Руаяль и Николя Дюпон-Эньян, вице-президент Национального собрания Франции Себастьен Шеню («Национальное объединение»), а также лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Заявления о потенциальном военном конфликте с Россией в ближайшие годы поступают не только из Франции. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что война между НАТО и Россией может начаться к 2028 или 2029 году.