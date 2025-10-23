Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон во время выступления перед депутатами комитета обороны заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет. Об этом пишет Le Figaro.

«Первая задача, которую я поставил перед армией, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года, которое станет своего рода проверкой», — сказал генерал.

По его словам, это может произойти в гибридной войны, которая уже идет, а возможно, и в виде более жесткого столкновения

Мандон назвал Россию страной, которая «может поддаться искушению продолжить боевые действия на нашем континенте». По его слова, это является определяющим элементом в плане подготовки.

Глава генштаба считает, что в таких условиях необходимо увеличить военный бюджет Франции.

«Если наш потенциальный противник поймет, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, то он может сдаться. Если же у него возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может его остановить», — сказал Мандон.

В проекте оборонного бюджета предусмотрено его увеличение до €57,1 млрд в следующем году, то есть на 13% по сравнению с 2025 годом. Расходы Франции на вооруженные силы достигнут 2,2% ВВП.

20 октября Еврокомиссия представила оборонный план до 2030 года, в котором прямо сказано, что это связано в том числе с Россией, которая, как считают авторы документа, «будет представлять постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». Politico пишет, что тем самым Брюссель «готовится к войне».

На следующий день глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что НАТО намерен в сжатые сроки подготовить ресурсы для войны с Россией. По его словам, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отметил Нарышкин, регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы».