Североатлантический альянс намерен в сжатые сроки подготовить ресурсы для войны с Россией, сказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — сказал он.

По словам директора СВР, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отметил Нарышкин, регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы».

Сегодня, считает глава службы, необходимы выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность для избежания нового глобального вооруженного конфликта. По его мнению, такие качества сохранились на Востоке, а Запад их почти утратил.

Директор СВР пояснил, что у стран-участниц НАТО отсутствуют долгосрочные планы по поддержанию безопасности на континенте.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — сказал Нарышкин.

Накануне Еврокомиссия представила оборонный план до 2030 года, в котором прямо сказано, что это связано в том числе с Россией, которая, как считают авторы документа, «будет представлять постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем». Politico пишет, что тем самым Брюссель «готовится к войне».

Брюссельский план подразумевает исполнение трех оборонных проектов. Eastern Flank Watch, который подразумевает объединение наземных системы обороны с системами ПВО, а также создание «стены дронов» для защиты восточных рубежей НАТО. European Air Shield, предполагающий создание многоуровневой системы ПВО, и Defense Space Shield, который направлен на защиту космических активов.