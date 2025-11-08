В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), в том числе заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов. Список жертв аварии опубликовала пресс-служба предприятия.

Погибли также главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев, главный инженер-энергетик Сергей Суслов и водитель Ислам Джабраилов. Пятой жертвой крушения стал бортмеханик вертолета Петр Суров, который на момент ЧП был жив и вместе с двумя другими пострадавшими доставлен в больницу, но впоследствии скончался.

Выжившие при крушении остаются под наблюдением врачей. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.

7 ноября стало известно о крушении Ка-226, который следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Всего на борту находились семь человек.

Кроме того, 8 ноября в соцсетях появились кадры крушения вертолета. Судя по всему, пилот потерял управление и врезался в пирс, от ударов у судна оторвался хвост.

В конце концов вертолет упал на строящийся гостевой дом в поселке Ачи-Су, начался пожар. В здании на тот момент никого не было.

В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших — Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова и исполнительный директор КЭМЗ. По данным властей Дагестана, воздушным судном управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахматов был на месте второго пилота.