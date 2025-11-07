Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования родным погибших при крушении вертолета Ка-226. Инцидент произошел днем 7 ноября — четыре человека погибли на месте, передает МЧС. Воздушное судно принадлежало компании «Концерн КЭМЗ». Телеграм-канал 112 пишет, что среди пострадавших — сын главы концерна.

Всего на борту находились семь человек, трое из них госпитализированы в больницу города Избербаш. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое — в средней степени тяжести.

Меликов пообещал обеспечить им всю необходимую помощь, включая полное медицинское сопровождение.

«В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента», — рассказал глава Дагестана.

О крушении вертолета Ка-226 стало известно днем 7 ноября. Он летел из Кизляра в Избербаш, а в результате ЧП упал на жилой дом, в котором на тот момент не было людей.

Изначально сообщалось, что воздушное судно перевозило туристов. Позднее очевидец Асадулла Алиев заявил, что на борту были местные жители.

«Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить. Когда он упал, я издалека услышал хлопок и взрыв», — поделился он в разговоре с РЕН ТВ.

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана подтвердили, что туристов на борту Ка-226 не было. Экстренные службы региона рассказали ТАСС, что вертолет перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода («Концерн КЭМЗ»).

Региональное управление МЧС уточнило, что Ка-226 принадлежал АО «Концерн КЭМЗ». 7 ноября он осуществлял рейс по маршруту Кизляр — база отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. Телеграм-канал Shot пишет, что судно упало примерно в 50 метрах от Каспийского моря на строящийся гостевой дом. Внутри в этот момент никого не было.

«112» указывает, что рейс был рабочим. По данным телеграм-канала, на борту находился 31-летний сын директора завода Ахмат Ахматов. Сейчас он находится в больнице, у него якобы диагностировали 35% ожогов тела.

Пожар на месте крушения вертолета удалось потушить к 17:49 мск. Для его тушения были привлечены были привлечены 17 единиц техники и 51 человек.

Возможные причины крушения

Телеграм-канал Baza отмечал, что в непосредственной близости от места крушения находится линия электропередачи. В оперативных службах ТАСС сообщили, что причиной случившегося стала техническая неисправность.

РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб утверждает, что в качестве основной причины крушения рассматривается возгорание двигателя во время полета.

По факту крушения Ка-226 в Дагестане возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Ведомство квалифицирует произошедшее как катастрофу.