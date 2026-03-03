Россияне, в том числе поколение зумеров, уходят от работодателей не из-за ветрености, а из-за жадности работодателей — так называемого «потребительского экстремизма». Так депутат Госдумы Сергей Обухов прокомментировал в беседе с RTVI идею скандально известного бизнесмена Германа Стерлигова ограничить право на увольнение одним разом в год — по образцу средневекового Юрьева дня.

Предприниматель заявил изданию «Абзац», что молодые работники «скачут как блохи по работам» и с этим нужно что-то делать. По его мнению, возврат к Юрьеву дню — осеннему периоду, когда по старорусской традиции крестьяне могли уйти от хозяина за неделю до и после 26 ноября, — дисциплинировал бы прежде всего саму молодежь: «Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то». Стерлигов назвал эту традицию «прекрасной».

Обухов в беседе с RTVI заявил, что для начала нужно разобраться с этим «мифом о ветрености зумеров, меняющих работодателей как перчатки».

«Если в России царит “потребительский экстремизм” работодателей в отношении наемных работников, то и [такая] ответная реакция понятна. Напомню: доля труда в произведенной новой стоимости в России в последние три года на уровне 40%. Это самый низкий уровень с гайдаровских реформ 1990-х. В СССР она составляла 60%, а еще 20% составляли общественные фонды предприятий, из которых также выплачивались путевки, садики и квартиры для рабочих. Теперь же почти три пятых прибавочной стоимости “сжирают” хозяева-предприниматели. Поэтому зумеры, бумеры и олды ищут не самых жадных [работодателей]», — объяснил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя RTVI слова Стерлигова, напомнил, что крепостного права в России нет, а что касается зумеров, то, несмотря на присущую им инфантильность, все же есть шанс на их «перевоспитание». Проблему текучки кадров он предложил решать юридически — через грамотно составленные трудовые договоры.

При этом Милонов признал, что современные договорные обязательства по своей сути мало чем отличаются от исторических форм принуждения.