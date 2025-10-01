Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить поправки в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за насильственные преступления в отношении детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин», — написал он на своей странице в Facebook*.

Глава государства считает, что преступления против детей и женщин «не должны оставаться безнаказанными», добавил Алагозов.

В Киргизии с 1998 года действовал мораторий на смертную казнь, который неоднократно продлевался. В 2007-м применение высшей меры исключили из конституции страны. В декабре 2010-го Киргизия ратифицировала Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Инициатива по введению смертной казни появилась и на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Киргизии в разделе «Предложения граждан». Ее авторы призывают применять эту меру в случае:

убийства, совершенного с особой жесткостью,

убийства несовершеннолетнего,

убийства, сопряженного с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

Они также отмечают, что применение смертной казни будет возможно только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций. Отдельно оговаривается, что мера не должна распространяться на женщин и несовершеннолетних.

«Участившиеся случаи чудовищных убийств и насилия над несовершеннолетними свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. Введение смертной казни в исключительных случаях будет способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания», — говорится в обосновании инициативы.

Алагозов отметил, что поводом для инициативы по изменению законодательства стало убийство 17-летней гражданки Киргизии в конце сентября, которое «потрясло общественность». Президент страны воспринял произошедшее с «глубоким сожалением», отметил пресс-секретарь главы государства.

27 сентября пропала 17-летняя жительница села Барскоон Иссык-Кульской области Киргизии. Брат девушки рассказывал Kaktus.media, что в обед она пошла в соседнее село Жениш к подруге, после чего перестала выходить на связь. Вечером того же дня родственники пропавшей начали ее поиски.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка села в автомобиль к мужчине 1984 года рождения. По версии следствия, он отвез ее в яблоневый сад, где изнасиловал и убил. Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый оставил тело в Боомском ущелье.

Подозреваемого задержали в Бишкеке и поместили в изолятор временного содержания. Ранее он был судим за грабеж и покушение на убийство.

Верховный муфтий Киргизии Абдулазиз кары Закиров после убийства 17-летней девушки обратился к мужчинам и призвал «чтить женщин», а не притеснять их.

«Всевышний Аллах чтит тех, кто чтит женщин, и наказывает тех, кто их притесняет, как в этом мире, так и в мире вечном. Величайшее оружие, которое спасет наше общество, — это вера, нравственность и уважение к женщинам. Если мы будем чтить женщин, фундамент нашего общества будет крепким. Если мы будем притеснять женщин, наше общество встанет на путь разрушения», — сказал он.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена