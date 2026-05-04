Режиссёр Спайк Ли выступил в защиту фильма «Майкл» о Майкле Джексоне после критики со стороны тех, кто посчитал, что в картину следовало включить эпизоды, связанные с обвинениями музыканта в растлении несовершеннолетних. Об этом он заявил в интервью CNN.

Ли, посмотревший фильм дважды и оставшийся в восторге, подчеркнул, что жаловаться на отсутствие этой линии бессмысленно, поскольку картина заканчивается 1988 годом — за пять лет до первых обвинений, прозвучавших в 1993 году.

«Прежде всего, если вы кинокритик и жалуетесь на всё это — на все эти вещи — но фильм заканчивается в 88-м, — сказал Ли. — То, о чём вы говорите, обвинения, происходит позже. Так что вы критикуете фильм за то, что хотите в нём видеть, но это не вписывается в хронологию картины».

Режиссёр добавил, что скучает по Джексону и Принсу, назвав их «своими братьями». Ли работал с королём поп-музыки над клипом 1996 года на песню They Don’t Care About Us, а также снял два документальных фильма о его жизни и карьере.

Как ранее сообщал Variety, решение не затрагивать скандальную тему было во многом вынужденным. Изначально большая часть третьего акта была посвящена тому, как Джексон переживает последствия первого обвинения. Однако наследство музыканта обнаружило пункт в мировом соглашении с Джорданом Чандлером, запрещающий изображение или упоминание истца в любых кинопроектах. Создателям пришлось полностью переработать концовку, сместив акцент на отношения Джексона с отцом.

Зрителей переработка сюжета не смутила. «Майкл» стартовал в прокате 24 апреля со сборами 97,5 млн долларов за первый уикенд. За две недели байопик собрал 183,8 млн долларов в США и 423 млн долларов по всему миру. Премьера картины «Майкл» в России состоится 28 мая.