Обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину по поводу проблем в стране является симптомом того, что «общество начинает прозревать». Такое мнение политик Борис Надеждин высказал в программе «Что это было» на RTVI.

Надеждин сказал, что раньше не знал о существовании Бони, но очень рад, что она «начала обращать внимание на те проблемы, которые есть вообще у всех россиян».

«Мы сейчас проводим фокус-группы в рамках моей избирательной кампании. Сначала этап такой непубличный, аналитический — исследуем избирателей. Вы знаете, таких проклятий в адрес того, что происходит в стране, и в адрес властей я не слышал с 1990-х годов», — рассказал Надеждин.

По словам политика, людей в первую очередь беспокоит рост цен. «Людей беспокоит пятый год продолжающаяся специальная военная операция со всеми проблемами. Я уж не говорю о том, что происходит в Белгороде или в Туапсе. Людей сильно беспокоит, особенно молодых, отключение интернета, вот эти заглушки везде, блокировка того же «Телеграма»», — утверждает Надеждин.

Ощущение, что «страна идет не туда» и «проблемы нарастают как снежный ком», начинает доходить и до «известных публичных деятелей», считает собеседник RTVI.

«Это важный симптом того, что общество начинает прозревать. Это первая стадия прозрения — у Бони. Первая стадия прозрения выглядит так: «Дорогой президент, что-то идёт не так, сделайте, пожалуйста, что-нибудь». Следующая стадия, она уже другая немножко», — отметил Надеждин.

По его мнению, Боня в своем видеоролике «вспомнила основные болевые точки».