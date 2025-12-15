В ночь на 15 декабря средство ПВО сбили 130 беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале. Больше всего, 38 дронов, было ликвидировано над Астраханской областью.

По данным Минобороны, по 25 беспилотников сбили над Брянской областью и Московским регионом (включая 15 БПЛА, летевших в сторону столицы). По восемь БПЛА ликвидировали над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть над Тульской областью, четыре — над Калмыкией, по три дрона над Курской и Орловской областями, по одному над Рязанской областью и Каспийским морем.

На протяжении всей ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотников. Последнее сообщении о ликвидации трех БПЛА на подлете к столице появилось в 07:41.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава города.

Также накануне вечером в столичных аэропортах Домодедово и Жуковском вводили ограничения на полеты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в ночь на понедельник «враг нанес ракетный удар по Белгороду». По его словам, предварительно, никто не пострадал.

«В результате обстрела есть серьезные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», — сообщил глава региона.

Кроме того, было повреждено остекление в квартирах шести МКД и одном частном доме.

Об отражении атаки БПЛА на Железнодорожным районом Ростова-на-Дону также сообщал мэр города Александр Скрябин. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позже уточнил, что в Ростове загорелись две легковые машины, а также была повреждена крыша частного дома.

«Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Потушил пожар прибывший дежурный расчет. На ул. Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома», — отметил глава региона.

Также, по словам Слюсаря, в поселке Деркул Тарасовского района была повреждена крыша частного дома. Кроме того, фрагменты дронов упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.

Губернатор также отметил, что из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции.

«Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА», — сообщил Слюсарь.

Позже пресс-служба Минобороны сообщила, что с 7:00 мск до 8:00 мск средства ПВО уничтожили 16 дронов: шесть — над Калужской, пять — над Брянской областями, четыре дрона — над Московским регионом, в том числе три, летевших на столицу. Еще один беспилотник ликвидировали над территорией Тамбовской области.