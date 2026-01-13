В ночь на 13 января силы ПВО в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области уничтожили семь беспилотников, атаковавших город, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

Глава региона сообщил об отражении атаки БПЛА на Таганрог в 06:55. Уже в 08:32 беспилотная опасность была снята. Согласно предварительным данным, которые приводит Слюсарь, повреждения получили промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в свою очередь уточнила, что от атаки пострадали пять многоквартирных домов, 3 частных дома, 2 промышленных предприятия и шесть автомобилей. Она также подчеркнула, что данных о жертвах нет.

«Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки. Рабочая группа начинает обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба», — написала Камбулова.

В 07:14 глава города написала, что 13 января во всех муниципальных учреждениях образования введен режим свободного посещения.

Согласно данным Министерства обороны России, в ночь на 13 января в силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА. Из них семь дронов пришлось на Ростовскую область, еще по одному — на Белгородскую, Курскую, Орловскую области и Республику Крым.

Одна из самых массированных атак БПЛА за последнее время произошла в ночь на 11 январе в Воронеже — с вечера 10 января там сбили 17 беспилотников. Как писал телеграм-канал Shot, за два часа в городе прозвучало около 30 взрывов, а сама атака длилась около трех часов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев тогда сообщил о повреждении 10 многоквартирных домов, 10 частных домов, гимназии и ряда административных зданий. Женщина, получившая ранения от «падения обломков БПЛА» на один из частных домов, скончалась в реанимации, добавил глава региона.