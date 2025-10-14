Семья пропавшего во время рыбалки бизнесмена из Владивостока Андрея Варченко считает, что его лодку могло унести течением в открытое море, поэтому хочет нанять вертолет для продолжения поисков, сообщила «Инфо24» племянница рыбака Елизавета Варченко.

Девушка предположила, что катер, на котором ее дядя отплыл к острову Мария, могло унести течением на сотни километров от берега. Чтобы найти Варченко, его близкие самостоятельно отправились на 40 км от побережья на небольшом судне, но им пришлось вернуться — усилившиеся волны заблокировали движение.

Родственники организовали поиски, обратились за помощью в МЧС и привлекли спасательные отряды. «Инфо24» уточняет, что поиски затягиваются из-за погодных условий, и времени остается все меньше.

Елизавета Варченко предположила, что ее лодка ее дяди может находиться более чем в 100 км от берега. Она добавила, что родственники хотят подключить к поискам более устойчивое судно и вертолет.

Одной из возможных причин, по которой Варченко перестал выходить на связь, родственники называют проблемы со здоровьем. Они говорят, что мужчина не первый раз отправляется в плавание, но раньше его поездки никогда не длились больше нескольких часов.

Ранее в СМИ также распространяли информацию о том, что семья Варченко предлагает миллион рублей за информацию о его местонахождении. В разговоре с RT племянница назвала эти сообщения фейком.

О пропаже бизнесмена стало известно 12 октября. По информации организации «ПримПоиск», Андрей Варченко вышел в море на рыбалку 7 октября из Владивостока. С того момента он не выходил на связь.

По словам его супруги Ирины, на борту катера бизнесмена был набор необходимых вещей: еда, вода, теплая одежда, газовые баллоны, обогреватель и гидрокостюм. Судно оснащено двумя моторами, поэтому поломка, как считают его близкие, маловероятна. Они считают, что у рыбака мог случиться сердечный приступ или закончиться запас топлива.

По словам супруги пропавшего Ирины Варченко, последний раз сигнал от его телефона зафиксировали 8 октября в районе населенных пунктов Славянка и Посьет. Женщина наняла несколько катеров для поиска в этой области, однако судно ее мужа там найти не удалось.