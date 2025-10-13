В Приморском крае почти неделю не могут найти жителя Владивостока, отправившегося на морскую рыбалку 7 октября. Родственники уверены, что он жив и обещают 1 млн рублей за информацию, сообщает «Инфо24».

О пропаже 42-летнего Андрея Варченко сообщила 12 октября организация «ПримПоиск». Согласно сообщению, мужчина вышел в море на двухмоторном катере Yamaha и не вернулся. Отмечается, что на борту были спасательные жилеты и гидрокостюмы.

По данным «Инфо24», Варченко отправился из района Змеинки во Владивостоке в сторону острова Елена. В тот же день он перестал выходить на связь.

Как пишет телеграм-канал Shot, родственники пропавшего предполагают, что он жив, и не верят, что катер мог поломаться. Они считают, что у мужчины мог случиться приступ во время поездки или закончилось топливо для катера.

Андрей Варченко
@tv360 / Telegram

Супруга Андрея Ирина Варченко рассказала «Известиям», что последний раз сигнал от его телефона зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Славянка и Посьет. Женщина наняла катера для поисков мужа в этом районе и сама осмотрела все бухты в Посьете, но результатов это не дало. Кроме того, акваторию дважды обследовали вертолеты.

В разговоре с телеканалом «360» Ирина отметила, что в день исчезновения мужа на море был только небольшой ветер. На следующий день погода испортилась, но, по словам женщины, Варченко опытный моряк, «все это понимает и разбирается».

По словам жены, на борту катера есть запас питьевой воды и лапши быстрого приготовления, обогреватель, газовые баллоны, печка, плед и одежда.

Супруга пропавшего добавила, что до сих пор поиски ведутся силами родственников и волонтеров. В МЧС ей сообщили, что сотрудники ведомства готовы подключиться к поискам, если появится примерная информация о том, где именно искать Варченко.

В августе МЧС России сообщило о гибели мужчины, которого унесло на бочке из-под топлива в Охотское море. Инцидент произошел во время переезда КАМАЗа через устье реки Тыл — автомобиль оказался в зоне прилива и заглох. Двое спутников пропавшего смогли выбраться, а его унесло течением.