В Приморском крае почти неделю не могут найти жителя Владивостока, отправившегося на морскую рыбалку 7 октября. Родственники уверены, что он жив и обещают 1 млн рублей за информацию, сообщает «Инфо24».

О пропаже 42-летнего Андрея Варченко сообщила 12 октября организация «ПримПоиск». Согласно сообщению, мужчина вышел в море на двухмоторном катере Yamaha и не вернулся. Отмечается, что на борту были спасательные жилеты и гидрокостюмы.

По данным «Инфо24», Варченко отправился из района Змеинки во Владивостоке в сторону острова Елена. В тот же день он перестал выходить на связь.

Как пишет телеграм-канал Shot, родственники пропавшего предполагают, что он жив, и не верят, что катер мог поломаться. Они считают, что у мужчины мог случиться приступ во время поездки или закончилось топливо для катера.

Супруга Андрея Ирина Варченко рассказала «Известиям», что последний раз сигнал от его телефона зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Славянка и Посьет. Женщина наняла катера для поисков мужа в этом районе и сама осмотрела все бухты в Посьете, но результатов это не дало. Кроме того, акваторию дважды обследовали вертолеты.

В разговоре с телеканалом «360» Ирина отметила, что в день исчезновения мужа на море был только небольшой ветер. На следующий день погода испортилась, но, по словам женщины, Варченко опытный моряк, «все это понимает и разбирается».

По словам жены, на борту катера есть запас питьевой воды и лапши быстрого приготовления, обогреватель, газовые баллоны, печка, плед и одежда.

Супруга пропавшего добавила, что до сих пор поиски ведутся силами родственников и волонтеров. В МЧС ей сообщили, что сотрудники ведомства готовы подключиться к поискам, если появится примерная информация о том, где именно искать Варченко.

