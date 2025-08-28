В Хабаровском крае завершены поиски мужчины, которого унесло в Охотское море на бочке из-под топлива, сообщает пресс-служба МЧС России. Его тело найдено на побережье в Тугуро-Чемиканском районе.

По данным ведомства, погибшего нашли местные жители, его тело передали полиции.

Накануне МЧС Хабаровского края сообщало, что во время переезда через устье реки Тыл на КАМАЗе трое человек оказалась в зоне прилива, автомобиль заглох. Двое смогли выбраться сами, а 38-летнего мужчину с бочкой из-под ГСМ унесло течением в направлении Охотского моря.

К поискам пропавшего было привлечено более 30 человека, сотрудники полиции вместе с местными жителями обошли береговую линию моря на площади около 25 кв. км. Также на поиски вылетел вертолет Ми-8 из Магадана.

В МЧС говорили, что поисковые работы велись с воды и суши, но природные условия и удаленность района значительно затрудняли операцию.

SHOT писал, что погибший работал в местной управляющей компании. У него двое сыновей — им 6 и 8 лет.

В октябре 2024 года в Охотском море был найден катамаран, который дрейфовал 67 дней. Из трех человек на борту выжил только один — Михаил Пичугин. Его брат и 15-летний племянник погибли. Выжившего госпитализировали, уточнив, что угрозы его жизни нет.