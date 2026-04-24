Сотрудники Следственного комитета, которые проводят мероприятия по уголовному делу о гибели троих человек во время спуска с горы Мунку-Сардык, также займутся доследственной проверкой в связи со сходом снежной массы, под которую предположительно попали четыре человека из другой группы. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Республике Бурятия.

Информация о сходе снега с горы на перевале «26-го партийного съезда», где, по предварительным данным, совершала восхождение к пику Конституции незарегистрированная группа из семи человек, поступила в правоохранительные органы 24 апреля.

Трое туристов, которые находились в стороне от схода, получили травмы, однако сумели передать данные о случившемся по радиосвязи.

О гибели двух женщин и мужчины при спуске с горы Мунку-Сардык сообщили в республиканском Следственном комитете 21 апреля. В ночь на вторник записку о произошедшем оставили в придорожном кафе несколько человек, спустившихся к автомобильной трассе у подножия гор.

По информации следователей, погибшими оказались участники туристической группы из 15 красноярских туристов, которые приступили к восхождению у поселка Монды в Окинском районе Бурятии 18 апреля и планировали вернуться через четыре дня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель людей. В региональном МЧС предположили, что причиной смерти могло стать переохлаждение.

В Тункинском районном суде рассказали ТАСС, что один из погибших был инструктором-проводником. В рамках следствия по уголовному делу были задержаны директор компании, организовавшей восхождение, а также его заместитель и гид-инструктор.