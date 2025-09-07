Российские средства ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Больше всего — 21 дрон — сбили над Краснодарским краем.

БПЛА также были перехвачены над Воронежской (13), Белгородской (10), Астраханской (семь), Волгоградской (шесть), Ростовской (три) и Брянской (два) областями. Над акваторией Азовского моря сбили четыре дрона, еще по одному беспилотнику уничтожили над Крымом, Рязанской и Курской областями.

Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае

Около 2:10 мск очевидцы рассказали Shot, что слышали взрывы в районе Анапы и Краснодара. Также о громких звуках заявили жители Северского района Кубани, где расположен НПЗ.

Позднее в оперштабе Краснодарского края подтвердили, что обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. Загорелась одна из технологических установок, начался пожар на площади нескольких квадратных метров. Его оперативно устранили.

В результате никто не пострадал, сотрудников НПЗ эвакуировали в укрытия. На месте работают пожарные службы.

Пострадавшие в Воронежской и Белгородской областях

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации.

В этом же районе было повреждено несколько частных домов, хозяйственная постройка и линия электропередач. Специалисты устраняют последствия.

Глава Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки FPV-дрона в селе Грузское Борисовского района пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Медики оказали пострадавшему помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

Также в селе Грузское была повреждена кровля административного здания. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО перехватили БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается.