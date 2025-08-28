В Геленджике 23 отдыхающих на берегу Черного моря оказались отрезаны от путей эвакуации из зоны пожара, который вспыхнул в Пшадском лесничестве на площади 3,2 га из-за обломков сбитого беспилотника. Людей перевозят в безопасное место на катерах МЧС, сообщает телеграм-канал ведомства.

Лес горит возле села Криница, изначально были обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м, передал оперштаб Краснодарского края. По его данным, пострадавших нет. Также нет угрозы самому селу, добавили в МЧС.

«Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС [Государственной инспекции по маломерным судам] МЧС России», — сказано в сообщении спасателей.

Пожар в Геленджике тушат 40 специалистов, 11 единиц техники и вертолет Ми-8. Также в готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и пяти единиц техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов написал в своем канале, что лично находится в Пшадском округе. По его данным, звонок о возгорании в лесном массиве из-за обломков беспилотника поступил диспетчерам в 2:30 ночи.

«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания. <…> Разрушений и пострадавших нет», — рассказал он.

По словам мэра, в 9 утра тушение продолжалось, однако работе вертолета МЧС мешал боковой ветер.

В общей сложности на Кубани тушат три лесных пожара, сообщает Минприроды края. Помимо Криницы, горит лес в селе Береговом под Геленджиком на площади 1,2 га, а также в поселке Сосновом в Туапсинском районе, где ночью пожар локализовали на площади 2,3 га.

Как ранее отчиталось Минобороны России, в ночь на 28 августа средства ПВО сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 22 над акваторией Черного моря и 18 над территорией Краснодарского края.