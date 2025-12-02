В ночь на 2 декабря после атаки беспилотников в Ливенском районе Орловской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщил в телеграм-кагале губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — сказано в сообщении главы региона.

Пресс-служба Минобороны России сообщала, что над Орловской областью был сбит один дрон. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 45 БПЛА над девятью российскими регионами. Больше всего, 14 беспилотников, уничтожили над Брянской областью.

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Тамбова, Магаса, Махачкалы, Нальчика и Краснодара на фоне угрозы атаки дронов ограничивали работу. К 08:17 мск все ограничения сняты.

До этого Клычков сообщал об атаке БПЛА на Орловскую область 28 ноября. Тогда, по словам губернатора, над регионом сбили один беспилотник.